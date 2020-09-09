بيزوس يتصدّر أثرياء أمريكا وترامب يتراجع

المصدر: (نيويورك – رويترز)

تصدّر جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء أمريكا للعام الثالث فيما تراجع تصنيف الرئيس ترامب بعد أن أثر «كورونا» بشدة على نشاط المباني الإدارية والفنادق التابعة له.

وزاد إجمالي الثروة ضمن قائمة فوربس لأغنى 400 أمريكي إلى 3.2 تريليونات دولار حيث يواصل الأثرياء في الولايات المتحدة تحقيق أداء جيد. كان إريك يوان، الرئيس التنفيذي لشركة زووم للاتصالات بطريق الفيديو عبر الإنترنت واحداً من بين 18 وافداً جديداً على القائمة بقيمة صافية 11 مليار دولار. وتراجع ترتيب ترامب إلى المرتبة 352 نزولاً من 275 العام الماضي بعد انخفاض صافي ثروته إلى 2.5 مليار دولار من 3.1 مليارات دولار.

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