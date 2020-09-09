«العربية المصرفية» تسعى لشراء «بلوم مصر»

المصدر: (بيروت - رويترز)

قالت المؤسسة العربية المصرفية أمس، إنها تجري محادثات أولية مع بنك لبنان والمهجر (بلوم) لشراء وحدته بلوم مصر، ما يضعها في منافسة مع بنك الإمارات دبي الوطني وهو عارض محتمل للشراء.

وذكرت رويترز الشهر الماضي نقلاً عن مصدرين على اطلاع على الصفقة، أن بلوم كلف سي.آي كابيتال بتقديم المشورة بشأن الصفقة التي قد تصل قيمتها لما بين 250 و300 مليون دولار فيما يحاول البنك اللبناني تعزيز رأس ماله. وقالت المصادر إن بلوم تواصل مع مشترين محتملين من بينهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي، وأكد الأخير اهتمامه في 13 أغسطس.

وتحاول البنوك اللبنانية دعم ماليتها فيما يواجه لبنان أسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية.

وسعى بنك عودة، منافس بلوم المحلي، لبيع أنشطته في مصر لكن الصفقة تعثرت في مايو بسبب التوقعات الضبابية المرتبطة بجائحة (كوفيد19).

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