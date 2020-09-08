مورجان ستانلي يتوقع تعافياً‭ ‬عالمياً أسرع

المصدر: طوكيو - رويترز

قال اقتصاديون في مورجان ستانلي إن من المرجح أن يتعافى الاقتصاد العالمي لمستويات ما قبل الجائحة في وقت مبكر من العام المقبل قبل 3 أشهر تقريباً من التوقعات السابقة.

وأضافوا في مذكرة للعملاء «تشير الدلائل إلى أن معادلة الفيروس/الاقتصاد تغيرت بشدة مقارنة بالأيام الأولى للتفشي»، وذكروا أن التعافي مستمر في اكتساب قوة دفع مع تحسن تعامل الدول مع الفيروس.

وتابع الاقتصاديون أن الاقتصاد الأمريكي قد يبلغ مستويات ما قبل (كوفيد19) في الربع الثاني من العام المقبل بينما تعود الأسواق المتقدمة ككل لهذه المستويات في الربع الثالث من العام المقبل.

وتابعوا أنه بالتضافر مع مستويات غير مسبوقة للدعم المالي والنقدي وتعثر محتمل للتجارة، من المرجح أن يصاحب التعافي المتوقع معدلات تضخم أعلى.

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