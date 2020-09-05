2 % خسائر الذهب في أسبوع

المصدر: (لندن - رويترز)

انخفض الذهب، أمس، ليعكس مساره بعد أن دعمت بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، ما جعل المعدن النفيس يتكبد خسارة أسبوعية بأكثر 2 %.

ومحا الذهب في المعاملات الفورية مكاسب سابقة، ليهبط 0.4 % إلى 1922.71 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1927.30 دولاراً. وأظهرت بيانات زيادة الوظائف غير الزراعية 1.371 مليون وظيفة في أغسطس. وهبط معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة من 10.2 % في يوليو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 % إلى 26.51 دولاراً للأوقية، وهي متراجعة 3.6 % منذ بداية الأسبوع، في حين خسر البلاديوم 0.4 % ليسجل 2275.85 دولاراً. وصعد البلاتين بنحو 1 % إلى 897.87 دولاراً للأوقية، لكنه يمضي صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو منخفضاً بأكثر من 3.5 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز