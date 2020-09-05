«بنك أوف أمريكا»: المستثمرون يتحصّنون بالذهب والسندات

المصدر: (لندن - رويترز)

أظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا أمس أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات والذهب في الأسبوع المنتهي 2 سبتمبر وتخارجوا من الأسهم، إذ تكبح المخاوف إزاء الانتخابات الأمريكية الشهية للمخاطرة. ويتوقع بنك أوف أمريكا أن تظل الأسواق «متقلبة» وأن يبلغ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مستوى 3630 قبل الانتخابات الأمريكية التي تجرى في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال بنك أوف أمريكا إن صناديق السندات سجلت نزوح تدفقات بقيمة 22 مليار دولار، بينما استقطبت السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار 16.6 مليار دولار، وهي ثالث أعلى تدفقات على الإطلاق لها. وغذى ذلك مشتريات أصول للبنوك المركزية التي تبلغ 1.4 مليار في الساعة منذ مارس حين تسببت جائحة فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية.

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