تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية مجدداً في أغسطس

المصدر: (واشنطن - رويترز)

تباطأ نمو الوظائف الأمريكية مجدداً في أغسطس مع نفاد المساعدات المالية المقدمة من الحكومة، مما يهدد تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن «كوفيد 19».

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية الأسبوعي للوظائف، أمس، أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 1.371 مليون في الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 1.734 مليون في يوليو.

وانخفض معدل البطالة إلى 8.4 % من 10.2 % في يوليو، وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إضافة 1.4 مليون وظيفة في أغسطس، وتراجع معدل البطالة إلى 9.8 %.

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