3 % تراجع النفط بضغط مخاوف الطلب

المصدر: (نيويورك - رويترز)

هبطت أسعار النفط بحوالي 3 % أمس متجهة لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو إذ يفاقم القلق حيال بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 1.08 دولار بما يعادل 2.5 % إلى 42.99 دولار للبرميل خلال التعاملات وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 2.7 % إلى 40.25 دولار.

ويتجه برنت صوب انخفاض 4.5 % على أساس أسبوعي، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لخسارة 6.3 %.

وتأثرت الأسعار بتقرير أظهر أن نمو الوظائف الأمريكية ازداد تباطؤاً في أغسطس مع انتهاء أجل مساعدات مالية حكومية. وقدم خفض قياسي للإمدادات منذ مايو تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" دعم للأسعار.

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