«أبل» تفقد لقب شركة التريليوني دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

أدى يوم ثاني من التراجع الكبير للأسواق الأمريكية في دفع القيمة السوقية لشركة أبل العملاقة للتكنولوجيا للانخفاض إلى ما دون مستوى تريليوني دولار بعدما سجلت هذه القيمة الشهر الماضي.

واستمر اتجاه الهبوط بشكل كبير على كل الأسهم المدرجة بالبورصة اليوم الجمعة، وإن كان قطاع التكنولوجيا ظل هو المتضرر الأكبر بوجه خاص.

وكان مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا قد خسر أمس الخميس حوالي 5 % من قيمته وتراجع مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية بنحو 3%.

وامتدت الخسائر لليوم الجمعة، وهو اليوم الأخير من التعاملات قبل عطلة نهاية الأسبوع تستمر لمدة 3 أيام بالولايات المتحدة.

واتجه ناسداك للتراجع بنحو 2.7 % في الساعات الأخيرة من التداول، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بوزر 500 الأوسع نطاقاً 1.6%.

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