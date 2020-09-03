العجز التجاري الأمريكي يقفز في يوليو لأعلى مستوى في 12 عاماً

المصدر: واشنطن- رويترز

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوياته، منذ 2008 في يوليو، في ظل زيادة قياسية في الواردات، ما يشير إلى أن التجارة قد تكون عاملاً معوقاً للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الخميس، إن العجز التجاري قفز 18.9% إلى 63.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.

كان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا اتساع العجز إلى 58 مليار دولار في يوليو.

وارتفعت الواردات بمعدل تاريخي بلغ 10.9% إلى 231.7 مليار دولار. كما ارتفعت قيمة السلع المستوردة 12.3% إلى 196.4 مليار دولار. وزادت الصادرات 8.1% إلى 168.1 مليار دولار.

وزادت صادرات السلع 11.9% إلى 115.5 مليار دولار وأسهمت فاتورة تبادل تجاري أقل في إجمالي الناتج المحلي في الأرباع الثلاثة الأخيرة.

وتسببت أزمة تفشي فيروس «كورونا» في اضطراب شديد لتدفقات التجارة، التي تشهد زيادة الآن.

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