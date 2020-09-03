تراجع جديد بأسعار الذهب في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً جديداً في تعاملات منتصف اليوم بتراجع عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر 7 جنيهات للجرام الواحد.

وأعلن إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع جديد في أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلي خلال تعاملات منتصف اليوم، الخميس.

وقال واصف إن عيار 21 الأكثر شيوعاً وتداولاً سجل 848 جنيهاً للجرام، بتراجع 7 جنيهات عن أسعار أمس الأربعاء.

وسجل الجرام عيار 18 سعر 726 جنيهاً، فيما بلغ الجرام عيار 24 سعر 969 جنيهاً.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6784 جنيهاً، فيما سجلت الأوقية 1937 دولاراً في البورصات العالمية.

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