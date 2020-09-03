رئيس «زووم» يربح 5 مليارات دولار في يوم

المصدر: (دبي- سيد صالح)

أضاف، إريك يوان، الملياردير الأمريكي ذو الأصل الصيني، مؤسس شركة زووم لاتصالات الفيديو، ورئيسها التنفيذي، 5.2 مليارات دولار إلى ثروته الشخصية، الاثنين الماضي، في أعقاب الارتفاع الكبير في سهم شركته، بعد إعلان نتائجها المالية عن النصف الأول من 2020 والتي نمت 355%.

وارتفعت ثروة يوان الشخصية إلى 16.4 مليار دولار، لتقفز 360 % منذ بداية 2020. وأضافة إلى يوان فإن جيف بيزوس، مؤسس «أمازون» للتسوق التجاري، وإيلون ماسك مؤسس «تسلا» للسيارات الكهربائية، هم المليارديرات الثلاثة الذين حققوا أعلى ربحية خلال حقبة «كوفيد 19».

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