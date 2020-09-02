«إياتا»: 79.8 % تراجع حركة المسافرين جواً في يوليو

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» البيانات المتعلقة بحركة المسافرين (المقاسة بحسب الإيرادات لكل كيلومتر) خلال يوليو، والتي سجلت انخفاضاً حاداً بنحو 79.8% بالمقارنة بـ 2019، إلا أنها أفضل نسبياً من معدلات شهر يونيو والتي سجلت انخفاضاً 86.6% ليعود ذلك لازدياد الطلب على السفر الداخلي.

وساهم افتتاح الأسواق في منطقة شنغن الأوروبية بدفع الطلب العالمي للسفر إلى أوروبا، إلا أن بعض المناطق الأخرى سجلات معدلات أقل مما كانت عليه في شهر يونيو، كما انخفضت السعة 70.1% مقارنة بـ 2019، وانخفض عامل الحمولة إلى 57.9%.

فتح الحدود

وقل ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «تواصل أزمة الطلب على السفر معاناتها على الرغم من التحسن البسيط المسجل بالمقارنة بأرقام يونيو.

وسيبقى القطاع مقيداً مع بقاء 4 من أصل 5 مسافرين في بيوتهم، في حين لا تمنح قرارات الحكومات لإعادة فتح حدودها ثم إغلاقها ثم إزالة قوانين الحجر الصحي وفرضه مرة أخرى، الثقة للمسافرين للعودة إلى الأجواء ولا لشركات الطيران لإعادة وضع جداولها الزمنية».

الأسواق العالمية

وانخفض الطلب الدولي على المسافرين في يوليو 91.9٪ مقارنة بشهر يوليو 2019، والذي يعد تحسناً طفيفاً مقارنة بـ 96.8٪ في يونيو وانخفضت السعة 85.2٪، وعامل الحمولة 38.9 نقطة مئوية إلى 46.4٪.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية انحساراً كبيراً في الطلب خلال يوليو لتصل إلى 87.1% أقل بالمقارنة بالعام الماضي، وتحسناً عن أرقام شهر يوليو التي كانت 96.7% على أساس سنوي، لتعكس نتائج تخفيف القيود على السفر في منطقة «شنغن»، كما انخفضت السعة حوالي 79.2% وعامل الحمولة 33.8 نقطة مئوية إلى 55.1%.

الحركة في آسيا

وكانت الحركة الجوية لشركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ شبه معدومة بعد أن سجلت انخفاضاً بنحو 96.5% مقارنة بالعام الماضي، ولم تتغير بشكل كبير عما سجلته في يوليو (97.1 %)، وتعد هذه النسب هي الأسواء بالمقارنة بباقي الأسواق. وانخفض السعة بنسبة 91.7% وتقلص عامل الحمولة 47.3 نقطة مئوية مسجلاً 35.3%.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضاً حاداً بنسبة 93.3% في الحركة الجوية خلال يوليو وتحسناً عن 96.1% مقارنة بيونيو وانخفضت السعة 85.6% وعامل الحمولة 43.4 % إلى 38%.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضاً 94.5% في حركة المسافرين خلال يوليو، وتحسناً طفيفاً عن 97.1% المسجل في يونيو، وانخفضت السعة 86.1% وعامل الحمولة 53 نقطة مئوية إلى 35%.

ووصل معدل الانخفاض للحركة الجوية لشركات الطيران في أمريكا اللاتينية إلى 95% خلال يوليو بالمقارنة بالفترة نفسها مع العام الماضي، وتحسن طفيف عن يونيو الذي سجل 96.6%.

وانخفضت السعة حوالي 92.6% وعامل الحمولة بحوالي 27.1 نقطة مئوية إلى 58.4% الذي يعد الأعلى بالمقارنة بباقي الأسواق.

وانخفض الطلب على الحركة الجوية للشركات الأفريقية إلى 94.6% خلال يوليو، وتحسناً عن 97.8% المسجل في يونيو، وتقلصت السعة بحوالي 84.6% وعامل الحمولة 47.1 نقطة مئوية إلى 25.4% الذي يعد الأقل بالمقارنة بباقي الأسواق.

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