بورصة الكويت تدخل مرحلة جديدة كشركة مدرجة

المصدر: البيان الإلكتروني

تدخل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، اليوم مرحلة جديدة كشركة مدرجة في السوق الأول، بعد أن قررت هيئة أسواق المال الكويتية الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة الكويت.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه على الشركة أن تلتزم بتطبيق الأحكام الواردة في القرار الصادر من هيئة أسواق المال بشأن تنظيم إدراج الأسهم، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، والفصل السابع (الإدراج) من قواعد البورصة.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد تاريخ إدراج أسهم شركة "بورصة الكويت للأوراق المالية" في البورصة بالتنسيق مع الشركة.

ومع إتمام خطوة الإدارج تكون بورصة الكويت هي أول بورصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها في منطقة الخليج أو ما يعرف عالمياً بمصطلح (Self-listed Exchange).

وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية كشركة مساهمة كويتية بتاريخ 22 أبريل 2014، ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل 20,077,575 دينار كويتي موزعاً على 200,775,750 سهم، وجميعها أسهم نقدية مدفوعة.

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