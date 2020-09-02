"الخطوط السعودية" تحدد 7 شروط لنقل المسافرين العائدين إلى المملكة

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت شركة الخطوط الجوية السعودية 7 شروط من أجل السماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة عبر أسطولها بسبب جائحة كورونا، بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية بالمملكة، إلى جانب متطلبات السفر إلى 25 دولة.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الاشتراطات تتضمن ما يلي:

- يجب على جميع الضيوف تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقاً لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.

- سيخضع جميع الضيوف للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر).

- يجب على جميع الضيوف تثبيت تطبيقي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما.

- يجب على الضيوف تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق "تطمن" خلال 8 ساعات من الوصول.

- يجب على الضيوف مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فوراً على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

- يجب على الضيوف الدخول على تطبيق "تطمن" والقيام بالتقييم الصحي اليومي.

- يجب على الضيوف إتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.

ونشرت الخطوط السعودية، متطلبات السفر إلى 25 دولة وهي: الإمارات، الكويت، عُمان، البحرين، مصر، لبنان، المغرب، تونس، الصين، المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، النمسا، تركيا، اليونان، بنجلاديش، الفلبين، ماليزيا، جنوب إفريقيا، السودان، إثيوبيا، كينيا، نيجيريا، وإندونيسيا.

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