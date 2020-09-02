المزروعي: الإمارات ملتزمة بحصص أوبك+

المصدر: (دبي - رويترز)

أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية التزام الإمارات تماماً باتفاق «أوبك+» كما اتضح في يونيو، حيث نفذت خفضاً إضافياً قدره 100 ألف برميل يومياً فوق الحصة المتفق عليها.

وأوضح أنه تم اتخاذ تدابير للتعويض عن الزيادة المؤقتة في إنتاج أغسطس بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الصيف، ما تطلب زيادة إنتاج النفط والغاز المصاحب له، حيث ارتفع إنتاج الإمارات إلى 2.693 مليون برميل يومياً الشهر الماضي.

وأضاف معاليه أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أخطرت عملاءها بعقود محددة الأجل بأن خفضاً 30% للمخصصات سيطبق على جميع الخامات في أكتوبر المقبل.

وجاءت زيادة إنتاج الخام الإماراتي في أغسطس من ارتفاع الطلب على توليد الكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة، والذي عززه بشكل أكبر هذا العام بقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم بدلاً من السفر بسبب المخاوف من فيروس كورونا والقيود المفروضة لمكافحته.

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