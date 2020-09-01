الأسهم الأمريكية نحو أفضل «أغسطس» في 36 عاماً

المصدر: نيويورك - وكالات

تتجه مؤشرات الأسهم الأمريكية لتسجيل أفضل مكاسب في شهر أغسطس منذ 1984، رغم هبوطها خلال جلسة أمس.

ويتجه مؤشر «ستاندرد آند بورز» لتحقيق مكاسب شهرية بأكثر من 8 % بعدما ارتفعت إلى مستوى قياسي في الأسبوع الماضي، والتي من شأنها أن تكون أكبر مكاسب في 36 عاماً.

وحققت الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية قوية بعدما أعلن الفيدرالي الأمريكي استراتيجية جديدة خاصة بالتضخم من شأنها أن تسمح له بالتسارع أعلى مستهدف البنك البالغ 2 %.

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.4 % إلى 28542.3 نقطة.

وتراجع «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.08% إلى 3505.4 نقاط، فيما ارتفع «ناسداك» بنحو 0.3 % إلى 11735.8 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 % إلى 92.187.

وارتفع سهم «آبل» بنحو 2 % إلى 127.30 دولاراً مع بدء تقسيم السهم إلى 4 أجزاء بدءاً من اليوم.

وصعد سهم «تسلا» بنسبة 0.9% عند 446.83 دولاراً مع تقسيم السهم إلى 5 أجزاء.

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