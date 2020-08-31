«التجارة العالمية».. منظمة بلا قبطان تنتظرها آفاق غامضة

المصدر: جنيف - أ ف ب

غادر روبرتو أزيفيدو اليوم منصبه على رأس منظمة التجارة العالمية تاركاً خلفه مؤسسة بلا قبطان في وسط أزمة، مع احتمال استمرار هذا الوضع لفترة طويلة بسبب الانتخابات الأميركية، برأي خبراء.

وفي ظل الانكماش الاقتصادي العالمي نتيجة تفشي وباء «كوفيد19»، ثمة ملفات كبرى تنتظر الرئيس المقبل للمنظمة، في طليعتها الإعداد للمؤتمر الوزاري عام 2021 وإعادة إطلاق المفاوضات وتسوية الخلافات القائمة بين المنظمة والولايات المتحدة.

وهددت واشنطن بالخروج من المنظمة التي تتهمها بمعاملتها بشكل «غير منصف»، مطالبة بإعادة تنظيمها. وتشل الولايات المتحدة منذ ديسمبر محكمة الاستئناف التابعة لهيئة تسوية النزاعات في المنظمة.

وقال د.مانفرد إلسيغ من معهد التجارة العالمية في بيرن إن «الولايات المتحدة تريد أن يشارك المدير العام المقبل المخاوف الأميركية، والكثير منها تعني الصين. وبما أنه يتمّ اختيار المدير العام بالتوافق فإن هذا الموقف الصارم يعقّد الاختيار».

وأعتبر أنه «من الممكن أن يكون العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية يريدون الانتظار إلى ما بعد الانتخابات، على أمل أن تتغيّر الإدارة».

وفي منتصف مايو، أعلن مدير المنظمة البرازيلي الجنسية بشكل مفاجئ أنه سيغادر مهامه قبل عام من نهاية ولايته «لأسباب عائلية». وهناك ثمانية مرشحين لخلافته بينهم ثلاثة إفريقيين وأوروبيان وآسيويان ومرشح من أميركا اللاتينية، إلا أن التوترات الدولية والتسييس المتزايد لانتخابات رؤساء المنظمات الدولية قد تعقّد عملية تعيين خلف لأزافيدو.

ومن المقرر أن تجري منظمة التجارة العالمية من 7 إلى 16 سبتمبر سلسلة أولى من المشاورات مع كل من أعضائها على حدة بهدف استبعاد المرشحين الثلاثة الأقلّ حظاً للحصول على دعم توافقي. وستليها سلسلتا مشاورات على الأرجح في أكتوبر ونوفمبر.

إلا أن عجز الدول الأعضاء على التوافق في أواخر يوليو لتعيين مدير موقت أظهر «تسييس هذه القضية»، وفق ما ذكر مصدر قريب من الملف.

ويرى دبلوماسي غربي أن «السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن أن يذهب البعض، مثلاً عبر عرقلة (وصول) مرشح مقبول من جانب سائر الأعضاء».

بعد رحيل أزيفيدو، يُفترض أن يتولى أحد مساعدي المدير الأربعة وهم أميركي وألماني ونيجيري وصيني، الإدارة الموقتة للمنظمة. لكن واشنطن وبروكسل لم تتمكنا من التوافق بهذا الشأن.

وتعتبر إلفير فابري الباحثة في معهد جاك دولور أن «الفيتو الأميركي» على تسمية الألماني الذي كان يحظى بدعم معظم الدول، مرتبط أولاً بعزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على «تشديد ميزان القوى مع الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات».

وتوضح أن «مثل هذا التنازل، بما في ذلك بشأن الولاية الموقتة فقط، سيكون مهما جداً. لكن يجب أيضاً التفكير بأن واشنطن لا تستبعد أن تكون الفترة الانتقالية أطول من المتوقع وأنها لا تريد تعيين أوروبي في المنصب».

ويحافظ المرشحون على هدوئهم على غرار البريطاني ليام فوكس الذي أكد أن لديه «ثقة في آلية الاختيار»، أوالكينية أمينة محمد التي تقول إنه ليس لديها «أي سبب للتشكيك بأنه لن يتمّ احترام الجدول».

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