دبي للاستثمار تقدم الدعم للبنان عبر التبرع بالزجاج والأدوية

المصدر: دبي- البيان

قدمت شركة دبي للاستثمار الدعم للبنان في أعقاب التفجير الأخير الذي ضرب بيروت منذ أسابيع، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المحلية المختصة في الإمارات. وفي إطار جهودها الإنسانية، وتأكيدًا على تضامنها ودعمها للدولة الشقيقة، وفرت الشركة المساعدات اللازمة، وقامت بشحن الزجاج لاستبدال ألواح الزجاج في المنازل المتضررة، بالإضافة إلى الأدوية لمساعدة المستشفيات والطواقم الطبية.

وقامت دبي للاستثمار عبر شركتي الإمارات لألواح الزجاج المسطح والإمارات للزجاج التابعتين والمملوكتين لها بالكامل، بشحن عدد من حاويات الزجاج لاستبدال ألواح النوافذ في أكثر من 700 شقة متضررة، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.

من جهتها، استجابت شركة "جلوبال فارما"، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، لدعم جهود الكادر الطبي في لبنان، وأرسلت 1.4 طن من الأدوية التي تضم أيضاً المعقمات وأقنعة الوجه، وذلك لعلاج المصابين ولدعم الجهود العالمية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة إنتشار فيروس "كوفيد - 19".

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: " تنصب جهودنا في دبي للاستثمار دائماً على دعم المجتمعات وتقديم مساهمات كبيرة. وكاستجابة فورية من جانبنا، وتماشياً مع حملة "الإمارات تتطوع" ومبادرتها الإنسانية الوطنية العاجلة تحت شعار "من الإمارات ومن أجل لبنان" لدعم الشعب اللبناني، والتخفيف من تبعات الانفجار، فقد حرصنا على تسخير كافة موارد الشركات التابعة للمجموعة لدعم لبنان. وسنواصل تقييم الوضع لتقديم المزيد من المساعدات من الشركة ".

وتواصل دبي للاستثمار والشركات التابعة لها، مساعيها لتحقيق القيمة المجتمعية والتأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة في الإمارات وخارجها، من خلال إطلاقها مبادرات وعمليات مسؤولة.

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