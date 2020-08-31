مسحة "كورونا" بـ 30 دولاراً للأجانب في بعض المطارات المصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت سلطة الطيران المدني المصري قراراً بتوجيه جميع شركات الطيران العاملة في مطار الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا الدوليين بأنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل الـ PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى تلك المطارات، وذلك في حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل الـ PCR (بنتيجة سلبية قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة)، وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولاراً أمريكياً.

وأضافت سلطة الطيران المدني في بيانها، أن هذا القرار يطبق اعتباراً من 1 سبتمبر 2020 وإلى حين إصدار تعليمات أخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز