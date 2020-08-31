قيمة أسهم التقنية الأمريكية تفوق بورصات أوروبا مجتمعة

المصدر: دبي - سيد صالح

حققت الأسهم الأمريكية خلال شهر أغسطس الجاري أفضل أداء لها منذ 34 عاماً، وكان لأسهم قطاع التقنية تحديداً الدور الأكبر في هذا الارتفاع.

وبحسب تقرير لـ «بنك أوف أمريكا»، باتت القيمة السوقية لأسهم التقنية الأمريكية الآن تفوق القيمة السوقية لأسهم البورصات الأوروبية مجتمعة، سواءً أسهم الشركات التقنية أو غيرها، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بورصات القارتين. وأفاد التقرير أن القيمة السوقية لقطاع التقنية الأمريكي تبلغ الآن 9.1 تريليونات دولار، فيما لم تتجاوز القيمة السوقية للأسهم الأوروبية بما فيها الأسهم البريطانية والسويسرية، 8.9 تريليونات دولار.

وكانت القيمة السوقية لأسهم أوروبا تعادل 4 أضعاف أسهم التقنية الأمريكية في عام 2007، وقد حققت التقنية الأمريكية قفزة هائلة خلال الأشهر الماضية التي أعقبت تفشي جائحة «كوفيد ـــــــــ 19» في كل أنحاء العالم.

وأضاف التقرير أن أسهم الشركات التقنية الأمريكية العملاقة المعروفة بــ «الخمسة الكبار»، وهي «أبل»، «مايكروسوفت»، «ألفابت» - الشركة الأم لشركة «جوجل»، «أمازون» و«فيسبوك»، كانت تستأثر بنسبة 17.5% من القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرَجَة على مؤشر «إس أن بي 500»، والذي يضم أكبر 500 شركة في سوق الأسهم الأمريكية من حيث القيمة السوقية، حتى يناير الماضي، أما الآن فقد ارتفعت إلى 20%، فيما تجاوزت القيمة السوقية لشركة «أبل» وحدها تريليوني دولار، وارتفع سهم «أمازون» في تداولات الثلاثاء الماضي بنحو 20 ضعف قيمته في أغسطس 2010، أي منذ 10 سنوات كاملة.

وأغلق سهم «أبل» في تداولات الجمعة الماضي، عند 499 دولاراً، فيما أغلق سهم «مايكروسوفت» عند 228 دولاراً، وبلغت قيمة سهم «ألفابت» 1644 دولاراً، وبلغت قيمة سهم «أمازون» 3401 دولار، بينما أغلق سهم «فيسبوك» عند 293 دولاراً.

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