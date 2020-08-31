«أرامكو» تكتشف حقلين للنفط والغاز

المصدر: (دبي - رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن شركة أرامكو اكتشفت حقلين جديدين للنفط والغاز، أولهما في أبرق التلول بمنطقة الحدود الشمالية والثاني بمنطقة الجوف. وأوضح الوزير أن الخام يتدفق من حقل النفط الجديد في أبرق التلول، في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل 3189 برميلاً يومياً، مصحوباً بنحو 3.5 ملايين قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أن الغاز يتدفق من حقل هضبة الحجرة بمنطقة الجوف بمعدل 16 مليون قدم مكعبة يومياً، مصحوباً بنحو 1944 برميلاً من المكثفات. وتابع أن أرامكو ستواصل جهودها لتقدير الكمية الإجمالية للنفط والغاز في الحقلين وحفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة الحقلين وحجمهما.

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