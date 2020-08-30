"بتروجلف" الكويتية توقع عقداً مع "أدنوك" بقيمة 144 مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) الكويتية، عن أن "سوبرير-أبوظبي" المملوكة لها بنسبة 90% وقعت عقدا مع شركة أدنوك في أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 144 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الأحد، إن مدة العقد الموقع هي 3 سنوات، مضيفة أن تنفيذ العقد يبدأ اعتباراً من 1 أكتوبر 2020.

وأوضحت أن العقد قابل للتجديد لمدة عامين إضافيين بقيمة إجمالية إضافية تبلغ 96 مليون درهم (8.03 مليون دينار).

وأضافت أن نسبة هامش الربح المتوقع من العقد المُشار إليه تبلغ 15% تقريباً، وسوف يتم تحديد الأثر المالي الفعلي للعقد عند بدء التشغيل.

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