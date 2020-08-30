انطلاق سوق المشتقات المالية في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، سوق المشتقات المالية ليتم البدء في تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق السعودية.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية، وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات.

وتم تطوير العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" (والتي تتخذ من مؤشر إم إس سي آي تداول 30 "إم تي 30" أصلاً أساسياً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات للتداول والتحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر.

والعقود المستقبلية هي اتفاق بين البائع والمشتري تم الاتفاق عليه اليوم للتسوية في تاريخ مستقبلي، بموجبها يستطيع البائع أو المشتري إقفال العقد قبل تاريخ الاستحقاق باتخاذ مركز معاكس فهو غير ملزم بالاحتفاظ بالعقد إلى نهاية تاريخ الاستحقاق.

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