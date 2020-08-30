بسبب كورونا.. "كوكا كولا" تسرح 4000 عامل في أمريكا وكندا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "كوكا كولا" عن نيتها إلغاء آلاف الوظائف وتقليل عدد وحدات أعمالها، بعد تسجيلها تراجعا بمبيعات المشروبات في ظل وباء كورونا.

ووفقا لموقع شبكة "سي أن أن بيزنس" قالت الشركة إن تخفيضات الوظائف ستأتي على شكل تسريح طوعي لـ 4000 عامل بهدف تقليل عمليات التسريح الإجبارية، عبر تقديم تعويضات لهم مقابل تقديم إستقالتهم.

ولم تذكر شركة كوكا كولا عدد الوظائف التي يمكن أن تفقد إجمالاً حول العالم، لكنها قالت إن نفقات إنهاء الخدمة العالمية قد تتراوح بين 350 مليون دولار و550 مليون دولار.

واعتبارا من 31 ديسمبر 2019، كان لدى "كوكا كولا" 86200 موظف، منهم حوالي 10100 في الولايات المتحدة. وقالت الشركة إنها تخطط لخفض عدد وحداتها التشغيلية من إجمالي 17 شركة في أربع مناطق جغرافية إلى تسع وحدات تشغيل في تلك المناطق، وفقاً لقناة "الحرة".

وتركز الشركة على أكثر شرائحها شهرة والتي تشمل خط "كوكا كولا" الرئيسي ومنتجات مثل المشروبات الرياضية والقهوة والشاي. كما أنها تريد التوسع في فئات متنامية مثل المياه الفوارة والمشروبات النباتية.

وفي الوقت نفسه حددت الشركة خططا لإلغاء علامات تجارية ضعيفة، وأوقفت الشركة علامتها التجارية Odwalla Smoothie في يوليو.

ويذكر أنه في الربع الثاني من العام شهدت مبيعات "كوكا كولا" انخفاضا بنسبة 28٪ إلى 7.2 مليار دولار.

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