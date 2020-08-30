اكتشاف عيوب تصنيع في 8 طائرات «دريملاينر»

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

قالت بوينغ إنها اكتشفت مشاكل تصنيعية في بعض طائراتها دريملاينر 787 وأوقفت تشغيل ٨ طائرات للإصلاح.

وقالت في بيان دون تحديد شركات الطيران، «إننا تواصلنا على الفور مع شركات الطيران التي تقوم بتشغيل الطائرات الثماني المعنية لإبلاغها بالوضع، وقد تم استبعاد هذه الطائرات بشكل مؤقت من الخدمة إلى حين إمكانية إصلاحها». وقالت بوينغ إنها وجدت «مشكلتين تصنيعيتين بارزتين في ربط أجزاء محددة من جسم الطائرة 787، واللتين تتسببان معاً في وضع لا يفي بمعاييرنا التصميمية».

وقالت إن الشركة أخطرت الإدارة الأمريكية الاتحادية للطيران، وتجري مراجعة شاملة في السبب الرئيس. ويمثل ذلك أحدث انتكاسة لبوينغ، بعدما تم حظر أسطول طائراتها المتعثر من طراز ماكس 737 من الطيران بعد حادثين مأساويين.

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