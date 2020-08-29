«أبل» تنافس «جوجل» في «لقمة عيشها» بإطلاق محرك بحث خاص بأنظمتها

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ذكر تقرير حديث لموقع «كوي وولف» أن شركة «أبل» تخطط لإطلاق محرك بحث خاص، وذلك لمنافسة جوجل في محرك بحثها المسؤول عن أكثر من 85% من عمليات البحث على شبكة الإنترنت حول العالم.

وذكر الموقع المتخصص بأخبار التقنية والتسويق أن «أبل» تعرض حالياً فرصاً للعمل لمهندسي البحث المتخصصين بعمليات دمج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية.

وتقوم «جوجل» حالياً بدفع مليارات الدولارات لشركة «أبل» ليبقى محرك جوجل هو الرئيسي على أنظمة iOS وmacOS وiPadOS.

وذكر التقرير أن نتائج البحث في نظامي iOS 14 وiPadOS 14 اللذين لا يزالان في مرحلة التجريب Beta تظهر على محرك «سبوت لايت» الخاص بـ«أبل» وليس «جوجل» كما في الإصدارات السابقة. ومن المتوقع أن يعمل محرك بحث «أبل» الجديد كمركز خاص يعمل كمركز بيانات قابل للتخصيص وأن يتمتع بمستوى عالٍ من الخصوصية وخالياً من الإعلانات علاوة على استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة توفر للمستخدم نتائج بحث بالاعتماد على بيانات جهات الاتصال وتطبيقات المستندات والبريد الإلكتروني والملفات والرسائل والخرائط والموسيقى والملاحظات والأخبار والصور الخاصة بمستخدمي «آيفون».

وذكرت مصادر أن خطوة أبل تهدف إلى كسر احتكار «جوجل» لعمليات البحث على الشبكة العنكبوتية كما ستؤثر على إيرادات جوجل من الإعلانات واستخراج البيانات.

وفي يوليو الماضي، قالت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة إن الترتيبات القائمة حالياً بين أبل وجوجل تخلق «عائقاً كبيراً» أمام دخول أو توسع منافسي جوجل في سوق محركات البحث الذي من المتوقع أن يصل حجم سوقه إلى 56 مليار دولار بحلول 2025.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز