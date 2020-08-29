الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع الذهب نحو 1% أمس إذ تراجع الدولار، فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1946.55 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعد أن تراجع 1.3% أول من أمس، وربح الذهب نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1954.10 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4% مقابل منافسيه، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر، ما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى. وربحت الفضة 1.3% إلى 27.40 دولاراً للأوقية، وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.3%. وصعد البلاتين 0.4% إلى 932.58 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 2184.21 دولاراً.

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