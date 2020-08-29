ذروة قياسية لمؤشر «ستاندرد أند بورز»

المصدر: نيويورك – رويترز

فتح مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأمريكي أمس على ذروة غير مسبوقة للمرة الخامسة هذا الأسبوع وسط شهية للمخاطرة أوقدت شرارتها التوقعات لأسعار فائدة بالغة التدني على مدى فترة طويلة ومراهنات على حل طبي لجائحة «كوفيد 19».

وارتفع المؤشر 10.14 نقاط أو 0.29% إلى 3494.69 نقطة، وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي 109.02 نقاط أو 0.38% مسجلاً 28601.29 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 63.94 نقطة أو 0.55% إلى 11689.28 نقطة.

وزاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في يوليو ليعزز توقعات بانتعاش قوي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث، على الرغم من أن قوة الدفع ستنحسر على الأرجح مع استمرار الجائحة وتبدد أثر التحفيز المالي.

وزاد إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي 1.9% الشهر الماضي بعد أن قفز 6.2% في يونيو ، وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 1.5% في يوليو.

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