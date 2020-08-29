بنك أوف أمريكا: المستثمرون يتحصنون بصناديق السندات

المصدر: لندن - رويترز

قال محللو بنك أوف أمريكا أمس إن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات للأسبوع العشرين على التوالي بينما سحبوا أمولاً بقيمة 2.8 مليار دولار إضافية من صناديق الأسهم الأمريكية إذ بلغت الأسهم الأمريكية مستوى قياسياً مرتفعاً.

وسجلت صناديق الأسواق الناشئة أداء أسبوعياً قوياً، فيما شهدت صناديق الدين أكبر دخول أسبوعي للتدفقات، عند 2.4 مليار دولار منذ يناير 2020. وشهدت صناديق الأسهم ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على التوالي المرة الأولى منذ بداية العام بحسب تقديرات محللين لدى بنك أوف أمريكا تستند إلى بيانات التدفقات المالية في أسبوع.

واستقطبت صناديق السندات 16.7 مليار دولار ونزح المال من صناديق الأسهم الأمريكية وكذلك كان الأمر للصناديق اليابانية والأوروبية التي شهدت نزوحاً محدوداً للأموال في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.

وبلغت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة هذا الأسبوع، لتتعافى من خسائر فادحة ناجمة عن جائحة كورونا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز