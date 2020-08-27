أسعار الذهب في مصر اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس الصباحية، حيث وصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر نحو 845 جنيها للجرام" بدون مصنعية".

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 "الأعلى فئة" نحو 966 جنيها، ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 724 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6760 جنيها.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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