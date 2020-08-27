إرجاء منتدى دافوس إلى صيف 2021

المصدر: (جنيف - أ ف ب)

أعلنت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي أمس إرجاء قمة دافوس 2021 المقرر عقدها بالأساس في الشتاء في المنتجع السويسري إلى «بداية الصيف المقبل» لعدم توافر الظروف المناسبة لتنظيمها «بشكل آمن» في يناير في ظل تفشي فيروس كورونا. وقال متحدث باسم المنتدى إن «المنتدى الاقتصادي العالمي قرر إعادة جدولة اللقاء السنوي للعام 2021 في مطلع الصيف المقبل»، مضيفاً أن القرار اتخذ بعدما رأى خبراء أنه من غير الممكن عقد القمة «بشكل آمن في يناير».

وقال «لم يكن القرار سهلاً إذ ثمة حاجة ملحة لجمع قادة العالم» من أجل التخطيط لـ«إعادة إطلاق (الاقتصاد) ما بعد كوفيد».

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