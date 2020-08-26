9.8 % انكماش اقتصادات دول «التعاون والتنمية» الفصلية

المصدر: باريس- د ب أ

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس، إن الدول الـ 37 الأعضاء بالمنظمة سجلت تراجعاً اقتصادياً 9.8%، خلال الربع الثاني من 2020.

وأضافت المنظمة أن تأثير تفشي «كورونا» وإجراءات الإغلاق تجاوز تأثير الأزمة المالية في ذروتها، حيث انكمشت اقتصادات دول المنطقة 2.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من 2009.

وسجلت بريطانيا أسوأ تراجع في إجمالي الناتج المحلي بين اقتصادات دول مجموع السبع، وجمعهم أعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي بلغ 20.4%.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية، حيث تراجع اقتصادها 13.8% خلال الربع الثاني عقب انخفاضه 5.9% الربع الأول.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا 12.4% وكندا 12% وألمانيا 9.7%.

وأفادت المنظمة أن اقتصاد الولايات المتحدة تراجع «سالب» 9.5% وانخفض إجمالي الناتج المحلي لليابان 7.8%

وبلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي السنوية «سالب» 10.9% خلال الربع الثاني من 2020.

وتوقعت المنظمة تعافياً بطيئاً للاقتصاد، وأن يبلغ معدل البطالة 9.4% بحلول نهاية العام، و7.7% بحلول نهاية 2021 وفق فرضية عدم اندلاع موجة ثانية للإصابات بالفيروس.

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