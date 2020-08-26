عقد لـ«هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» من هيئة الربط الكهربائي الخليجي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» أنها حازت عقداً مدته 3 سنوات من قبل «هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وبموجب أحكام العقد، ستستفيد الهيئة من تكنولوجيا شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» وخبرتها من أجل زيادة الكفاءة التشغيلية لشبكتها ذات جهد 400 كيلو فولت، الممتدة لأكثر من 1200 كم، مع طاقة توصيل بيني قصوى عند 1200 ميغا فولت.

وستغطي الشراكة 8 محطات فرعية كبيرة بجهد 400 كيلو فولت تقوم بدمج ما يزيد على 3000 من أصول الهيئة، ضمن 30 فئة أصول مختلفة. وستستخدم هيئة الربط الكهربائي الخليجي تكنولوجيا «ري آي كير» الرقمية من «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» لرصد أعمال الصيانة عن بعد لجميع محطاتها الفرعية في الدول الخليجية الست. حيث ستمكّن هذه التكنولوجيا الهيئة من تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز موثوقية نظام الشبكة لديها.

وقال المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لدى «هيئة الربط الكهربائي الخليجي: تحسين العمليات التشغيلية وصيانة أصولنا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لجودة شبكة الطاقة لمنطقة الخليج، وبالتالي تنطوي اتفاقية الصيانة الرقمية هذه على فوائد كبيرة جداً. حيث ستمكننا خبرة وتكنولوحيا «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» والمطوّرة خصيصاً لخدمة المحطات الفرعية، من تحقيق أهدافنا المنشودة».

وقال د. مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في الإمارات ومنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان : «يمكّن نظام «ري آي كير» العملاء من التحكم بأصولهم وتحسين مستويات الكفاءة لديهم لتحقيق الوفورات المالية، إلى جانب زيادة موثوقية واستدامة معداتهم بشكل عام. وباعتبار الهيئة من عملائنا على المدى الطويل، فإنه يشرّفنا العمل معها والمساعدة على توفير طاقة أكثر موثوقية لمنطقة الخليج». وتتيح تكنولوجيا «ري آي كير» لمديري الأصول والعمليات التشغيلية والصيانة القدرة على تحسين الأداء، والمردود وحماية النظم الأساسية لديهم خلال دورة حياتها الكاملة. وتستفيد التكنولوجيا من منصة رقمية مشتركة سهلة الاستخدام، تتيح إمكانية اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشكل سريع وشفاف حول موثوقية الأصول في الزمن الحقيقي. ويسمح هذا النهج بإجراء التقييم الفعّال عن بعد لأعمال الصيانة.

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