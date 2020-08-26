النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ 5 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها خلال 5 أشهر على خلفية وقف منتجين أمريكيين معظم إنتاج الحقول البحرية في خليج المكسيك في انتظار وصول إعصار "لورا" إلى سواحل البلاد.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي برنت 73 سنتا، أو نحو 1.6% لتسجل مستوى 45.86 دولارا للبرميل.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا ما يعادل 1.7% ليبلغ سعر البرميل 43.35 دولارا.

وهذا هو أعلى مستوى إغلاق للخامين القياسيين منذ الـ5 من مارس الماضيقبل حوالي أسبوع من إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا المستجد جائحة.

وتلقى النفط دعما أيضا بعد أن أكد مسؤولون تجاريون أمريكيون وصينيون مجددا التزام بلديهما باتفاق المرحلة الأولى للتجارة.

وتترقب الأسواق صدور أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم وعن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.

ويتوقع محللون أن تسجل مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي خامس هبوط أسبوعي على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز