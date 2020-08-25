الذهب ينخفض وسط تفاؤل بشأن اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

المصدر: لندن – رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ أدى تفاؤل متزايد إزاء العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى انحسار جاذبية المعدن النفيس كملاذٍ آمن بينما ينتظر المستثمرون كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الأسبوع.

وفي أواخر جلسة التداول، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية منخفضاً 0.43 % عند 1923.90 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 % لتبلغ عند التسوية 1923.10 دولاراً للأوقية.

وقال ديفيد ميجير مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز «لدينا قدر ضئيل من التفاؤل بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بينما يوجد قدر من التفاؤل فيما يتعلق بعلاج لفيروس كورونا... وبالتالي حاجة أقل قليلاً للملاذات الآمنة».

وأعاد مسؤولون تجاريون أمريكيون وصينيون اليوم تأكيد التزامهم بإتفاق المرحلة الأولى للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما يضاف إلى أنباء إيجابية عن تقدم في تطوير علاج لمرض «كوفيد19».

وتنتظر الأسواق كلمة باول التي سيلقيها في حشد من محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بعد غد الخميس.

ويبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية قرب الصفر، وهو شيء إيجابي للذهب الذي لا يدر عائداً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 % إلى 26.43 دولاراً للأوقية، بينما صعد البلاتين 1.1 % إلى 926.13 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 2164.40 دولاراً للأوقية.

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