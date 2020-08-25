«بيل» تسلم 52 طائرة إلى العملاء في أفريقيا والشرق الأوسط في عام

المصدر: دبي- البيان

احتفلت شركة «بيل تكسترون إنكوربوريشن» إحدى شركات تكسترون إنكوربوريشن بالذكرى الـ85 على تأسيسها، الأمر الذي يعكس نموّها كشركة ملتزمة بإعادة تعريف قطاع الطيران.

وقال سمير رحمان، المدير العام لشركة Bell في أفريقيا والشرق الأوسط: «مع احتفالنا بعيدنا الـ85 والاحتفاء بالابتكارات التي صاغت طبيعة شركتنا، علينا الآن التطلّع نحو المستقبل وضمان مضيّنا بمنح عملائنا أفضل ما لدى»بيل«. ومع قيامنا ببناء وتزويد أسطول يزيد عدده عن 1200 طائرة في المنطقة على مدى السنوات الماضية وتسليم 52 طائرة في أفريقيا والشرق الأوسط سنة 2019 وحدها.

فإننا نتمتّع الآن بقاعدة قوية يمكننا الارتكاز عليها للانطلاق نحو تحقيق المزيد من النجاحات للأعوام الـ85 القادمة».

وأضاف: مع اهتمام دول المنطقة بعدد من التوجّهات العصرية للتنقّل كالتاكسي الجوي على سبيل المثال، فإن دورنا كشركة يتمحور حول تعزيز توجّهنا فيما يخصّ ابتكار وتطوير أنظمة طيران جديدة. ويوجَد لدى Bell حالياً مجموعة واسعة من منتجات الجيل المقبل التي يجري العمل على تطويرها، بما في ذلك مفهوم Nexus للتاكسي الجوي الذي يهدف إلى إحداث ثورة في مجال التنقّل الحضري.

وهناك منتج آخر قيد التطوير يتمثّل بمنصّة النقل ذاتية القيادة التي يمكن لها الانتقال لمسافات أطول وبطريقة أسرع بينما تحمل حمولات زائدة ضمن نطاقات أوسع وبسرعات أعلى بشكل لا يشبه أي طائرة بدون طيّار أخرى موجودة في السوق اليوم.

وبدءًا من الطائرات العسكرية مثل Bell V-22 Osprey، وصولاً إلى طائرة Bell 505 المروحية الخفيفة المرنة، قامت بيل بابتكار مجموعة قوية من المنتجات المستخدَمة في العديد من القطاعات بما فيها الطب، الدفاع، السياحة والخدمات اللوجستية، مما ساعدها في تعزيز مكانتها في قطاع الطيران.

وتتابع بيل الاستثمار في التقنيات المستقبلية داخل طائراتها مثل أنظمة الطيران عبر الأسلاك، وإلكترونيات الطيران المتطوّرة، ووحدات قوانين أجهزة الطيران وذلك لأجل توفير خصائص تلبّي متطلّبات جميع العملاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز