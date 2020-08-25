بالصور.. أول مقر عائم لآبل في سنغافورة

المصدر: البيان الإلكتروني

تأثيرات جائحة كورونا قد تكون أثرت سلبا على شبكة البيع بالتجزئة العالمية التابعة لشركة "آبل"، لكن ذلك لم يمنعها من الانغماس في ولعها بالتصميم الخارجي المميز.

الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" ستفتتح أول متجر عائم في العالم على الواجهة البحرية في سنغافورة، والمعروف رسميًا باسم Apple Marina Bay Sands، ليكون المتجر الجديد الأول من نوعه في العالم الذي يطفو على الماء.

الموقع هو جزء من فندق ومنتجع فاخر يحمل نفس الاسم، وهو ثالث متجر للشركة الأمريكية العملاقة في سنغافورة، وفقاً لقناة الحرة.

ورؤية المتجر في الليل بالإضاءة المميزة لها نكهة خاصة بحسب موقع "ذا فيرج" الذي قال إن متجر التجزئة هو رقم 512 للشركة على مستوى العالم، وأنه سيفتتح قريبًا، وسيشار إليه باسم "فانوس أون ذا باي".

وسيشمل المتجر نفس الإجراءات الموجودة في متاجر "آبل" الأخرى في سنغافورة لناحية جهود الصحة والسلامة المستمرة لمكافحة جائحة كورونا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز