«مبادلة» تشتري حصة في شركة أدوية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة «بي سي آي فارما سيرفيسيز» (بي سي آي)، وهي من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية والصناعات الدوائية الحيوية، والتابعة لمجموعة «بارتنرز»، عن توقيع اتفاقية تستحوذ بموجبها شركتا مبادلة للاستثمار وشركة كولبيرج آند كمباني (كولبيرج) على حصة أغلبية في الشركة.

ووافقت مجموعة بارتنرز، على بيع حصص الأغلبية التي تملكها في شركة بي سي آي فارما نيابة عن عملائها وإلى جانب شريكيها في الائتلاف وهما توماس اتش لي وفرايزر هيلثكير بارتنرز. وسوف تحتفظ مجموعة بارتنرز بحصة أقلية في الشركة. وتخطط كل من مبادلة وكولبيرج للتعاون مع فريق إدارة بي سي آي، للمساعدة على مواصلة مسيرة نموها.

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