«تيك توك» يقاضي ترامب لوقف حظره.. وروسيا ترحب بالتعاون مع «هواوي»

المصدر: واشنطن - رويترز، د ب أ

قال تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي العملاق تيك توك، إنه يعتزم رفع دعوى اليوم ضد الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حظر التعامل مع التطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة وشركته الأم بايت دانس.

وقال متحدث باسم تيك توك: «لضمان عدم تجاهل سيادة القانون، ولضمان المعاملة النزيهة لشركتنا ومستخدمينا، ليس أمامنا خيار سوى الطعن على الأمر التنفيذي عبر النظام القضائي»، مضيفاً أنه من المتوقع نظر الدعوى القضائية الأسبوع المقبل.

وأوضح التطبيق أنه حاول التواصل مع الإدارة الأمريكية لما يقرب من عام، لكنه واجه «عدم مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة»، وأضاف أن الحكومة لم تهتم بالحقائق.

وكان ترامب أصدر أمراً تنفيذياً في 14 أغسطس بمنح بايت دانس 90 يوماً لبيع استثماراتها في تيك توك داخل الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون أمريكيون قد عبروا عن مخاوفهم من احتمال نقل معلومات عن مستخدمي التطبيق إلى الحكومة الصينية.

وحظر الجيش الأمريكي، والهند، استخدام التطبيق بالفعل، والكونجرس الأمريكي بصدد الموافقة على تشريع يحظر على العمال في أنحاء البلاد تحميله على أجهزتهم الرسمية.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا مستعدة للتعاون مع الصين ومع شركة «هواوي تكنولوجيز» بخصوص تكنولوجيا الجيل الخامس لاتصالات الهاتف المحمول، التي تحاول روسيا تطويرها.

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