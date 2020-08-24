116 مليار دولار إيرادات الاتصالات الصينية في 7 أشهر

المصدر: بكين- د ب أ

شهدت صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في الصين نمواً مطرداً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وقالت الوزارة: إن قيمة الإيرادات الصناعية المجمعة وصلت إلى 802.7 مليار يوان (نحو 116.1 مليار دولار) خلال الفترة من يناير حتى يوليو، بزيادة3.1% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي إيرادات اتصالات الخطوط الثابتة لشركات الاتصالات العملاقة الثلاث- تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم - 9. 272 مليار يوان خلال هذه الفترة، بزيادة 5. 11%على أساس سنوي. وبحلول نهاية الشهر الماضي، ارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول في الصين بنسبة 4. 0%على أساس سنوي إلى ما يقرب من 6. 1 مليار مستخدم، بينهم نحو 29. 1 مليار مشترك في الجيل الرابع.

وأظهرت البيانات أن عدد مستخدمي الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت في الصين نما بشكل مطرد خلال الأشهر السبعة، حيث وصلت سرعة الإنترنت لدى 4. 87% من المشتركين إلى أكثر من 100 ميجابت في الثانية.

وقالت شركة «تشاينا تيليكوم»، إحدى شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين، في بيان منفصل إنها حققت نمواً في أرباح وعائدات التشغيل خلال النصف الأول من عام 2020.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول 9. 13 مليار يوان (نحو 17. 2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3. 0% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات مالية غير مدققة أن عائدات التشغيل للشركة ارتفعت خلال النصف الأول بنسبة 7. 1% مقارنة بالعام الماضي، لتسجل 8. 193 مليار يوان. وحتى نهاية يونيو الماضي، بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول 343 مليوناً، وارتفع عدد مشتركي حزمة الجيل الخامس إلى 84. 37 مليون مشترك.

وبعد إطلاق خدمة الجيل الخامس، ستكشف «تشاينا تيليكوم» عن عدد مستخدمي حزمة الجيل الخامس ومستخدمي الهواتف المحمولة فقط.

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