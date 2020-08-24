تحذيرات من تباطؤ دائم في ألمانيا حال إغلاق الاقتصاد مجدداً

المصدر: برلين - د ب أ

حذر خبير اقتصادي ألماني بارز، من أن القيام بإغلاق ثان في ظل أزمة «كورونا» سيكون أمراً كارثياً على الاقتصاد في ألمانيا.وقال رئيس «حكماء الاقتصاد» بألمانيا، لارس فلد: «إذا استمر انتشار الإصابات، سينشأ حينئذ خطر حدوث إغلاق ثان، وسيكون ذلك كارثة من المنظور الاقتصادي. سينشأ حينئذ خطر حدوث تباطؤ دائم للاقتصاد».

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس «كورونا» يزداد حالياً في ألمانيا. وسوف يتشاور قادة الائتلاف الحاكم بألمانيا وكذلك المستشارة الألمانية ورؤساء حكومات الولايات بشأن الإجراء القادم في هذا الصدد الأسبوع المقبل. ومن المحتمل أن يتم التشاور بشأن تمديد برامج المساعدة وكذلك بشأن قواعد موحدة بشكل أكبر لمواجهة كورونا.

وكان الأداء الاقتصادي في ألمانيا قد تراجع في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال فلد إن الأوساط السياسية تعلمت كثيراً من المرحلة الأولى من الإغلاق، وأضاف: «تعلمنا ما هي الإجراءات اللازمة، وأنه ليس ضرورياً إغلاق البلد بأكمله، وإنما القيام بعزل لامركزي وإرسال أشخاص إلى حجر صحي. لهذا السبب فإن القيام بإغلاق ثان يكون أقل احتمالية».

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