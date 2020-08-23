حصة الملكية في مصرف «جي.إف.إتش» العالمي ترتفع إلى 50.4%

المصدر: دبي - رويترز

قالت مجموعة جي.إف.إتش المالية، ومقرها البحرين، في بيان، إنها رفعت حصتها في المصرف العالمي إلى 50.4 بدلاً من 28.6 % بعد أن وافق البنك المركزي البحريني على زيادة حصتها إلى ما يصل إلى 60 %.

وذكر البيان أن إجمالي قيمة أصول المصرف العالمي يبلغ 125 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الأصول التي تحت إدارته نحو 500 مليون دولار حتى يونيو 2020، لكن البيان لم يذكر قيمة الصفقة. والمصرف العالمي بنك استثماري يقدم خدمات متوافقة مع الشريعة.

وذكرت المجموعة في البيان: «يأتي هذا الاستحواذ بما يتماشى مع استراتيجية النمو للمجموعة والاستفادة من الفرص الجذابة لتحقيق أقصى عائد للمساهمين».

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