السعودية للصناعات العسكرية تعيّن رئيساً تنفيذياً

المصدر: الرياض – البيان

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تعيين المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك بعد انتهاء فترة تكليفه في منصب الرئيس التنفيذي، فيما جاء هذا القرار بعد إثبات المهندس أبوخالد قدرته وكفاءته على تولي إدارة مهام الشركة بشكل فعال خلال الأشهر الماضية.

ونوَّه مجلس إدارة الشركة بخبرة المهندس وليد أبوخالد الطويلة والمعروفة عالمياً في مجال الدفاع والصناعات العسكرية، والتي تمتد لنحو 30 عاماً شغل خلالها مناصب قيادية عدة، كان من أبرزها الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة الدفاع العملاقة "نورثروب جرومان"، ووكيل وزارة التجارة والصناعة (سابقاً) للشؤون الصناعية في المملكة، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك العالمية في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين، ورئيس مجلس إدارة العمليات ومدير إدارة مجموعة الاستثمارات الاستراتيجية في شركة بي أيه إي سيستمز في كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

هذا، وتمنّى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI كل التوفيق والنجاح للمهندس وليد أبوخالد في منصبه الجديد، مُعلِّقاً آمالاً كبيرة على قيادته للشركة في المرحلة المقبلة.

والجدير بالذكر أن SAMI هي شركة وطنية تأسست في مايو 2017، تُعنى بتطوير ودعم ‏الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتلعب دوراً رئيسياً في دعم ‏توطين 50% من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تطمح الشركة إلى أن تكون ضمن ‏أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.

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