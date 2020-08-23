97 % من طياري «رايان أير» يقبلون بتخفيض أجورهم

المصدر: (دبلن -د ب أ)

تعتزم شركة الطيران الأيرلندية منخفض التكلفة «رايان أير» شطب عدد من الوظائف أقل مما تم التخطيط له في البداية بعدما وافق العاملون على خفض الأجور.

وذكر مدير العمليات في الشركة، نيل ماكماهون، أن الشركة كانت قد خططت في البداية شطب ثلاثة آلاف وظيفة، ولكنها الآن سوف تخفض بشكل كبير هذا العدد بعدما وافق 97 % من الطيارين و90 % من العاملين على متن الطائرات على خفض الأجور وتغييرات في ممارسات العمل.

خفضت رايان أير طاقتها الاستيعابية خلال سبتمبر وأكتوبر بعد ضعف الطلب. وتدرس غيرها من شركات الطيران خفضاً مماثلاً عقب ارتفاع في أوروبا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا.

كانت الشركة أعلنت في 17أغسطس أنها سوف تخفض عدد الرحلات الجوية بواقع 20 % في الشهرين المقبلين.

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