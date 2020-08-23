«كريدي سويس» تواجه تحقيقاً في بلجيكا بشأن غسل أموال

المصدر: (برن- د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن مجموعة «كريدي سويس» السويسرية تواجه تحقيقاً جنائياً، لمساعدة أكثر من 2600 عميل بلجيكي على إخفاء أرباح، لم يتم تحصيل ضريبة عليها في حسابات سويسرية.وقال متحدث باسم مكتب الادعاء الاتحادي البلجيكي: إن التحقيق يتعلق بغسل أموال والعمل كونه وسيطاً مالياً غير قانوني.

وحصل المدعون على التفاصيل المصرفية لعملاء بلجيكيين لم يتم تسميتهم لديهم حسابات في البنك بين عامي 2003 و2014. وقال كريدي سويس في بيان إنه يطبق بصرامة سياسة عدم التسامح ويرغب في إجراء تعاملات تجارية مع عملاء يدفعون ضرائبهم، ويكشفون بالكامل عن أصولهم.

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