الأسهم السعودية ترتفع قرب 9 تريليونات ريال

المصدر: (الرياض - د ب أ)

تميزت سوق الأسهم السعودية «تداول»، بأداء إيجابي خلال الأسبوع المنصرم، مواصلة ارتفاعها للأسبوع الثامن على التوالي، في ظل صعود شبه جماعي للقطاعات الرئيسية. وارتفع المؤشر العام للسوق «تاسي» 1.8%، رابحاً 238.6 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7842 نقطة، مقابل 7704 نقاط بنهاية الأسبوع الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 159.8 مليار ريال إلى 8.68 تريليونات ريال، مقابل 8.52 تريليونات ريال، بالأسبوع السابق.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بصدارة «البنوك» التي سجلت ارتفاعاً 3.37%، وصعد قطاع الطاقة 1.61% وبلغت مكاسب المواد الأساسية 1.45%.

واقتصرت الخسائر على 4 قطاعات، تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بتراجع 0.71% .

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