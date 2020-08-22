أكبر نزوح من الأسهم الأمريكية في 15 أسبوعاً

المصدر: لندن - رويترز

أفادت تقديرات محللين لدى بنك أوف أمريكا تستند إلى بيانات تدفقات مالية، أن صناديق الأسهم الأمريكية شهدت أكبر نزوح للتدفقات في 15 أسبوعاً خلال الأسبوع نفسه الذي بلغ فيه المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسياً مرتفعاً.

وقال بنك أوف أمريكا إنه جرى سحب نحو 7.8 مليارات دولار من سوق الأسهم خلال الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس، بينما تدفقت 14.5 مليار دولار إلى السندات و1.2 مليار دولار إلى الذهب وشهد النقد نزوح 29.7 مليار دولار.

وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز عند مستوى قياسي مرتفع هذا الأسبوع، لينتعش معوضاً خسائر ضخمة تكبدها بفعل جائحة فيروس كورونا. كما قال محللو بنك أوف أمريكا إن الدولار الذي بلغ أدنى مستوى في عامين في 18 أغسطس في سوق «‬هابطة‭»‬ حالياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز