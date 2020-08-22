البنك الدولي: «كورونا» يدفع 100 مليون لفقر مدقع

المصدر: واشنطن - أ ف ب

حذّر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس من أنّ تداعيات فيروس كورونا تهدّد بدفع 100 مليون شخص إضافي حول العالم إلى وهدة الفقر المدقع.

وقال مالباس إنّ تقديرات المؤسسة المالية الدولية تشير إلى أنّ ما بين 70 و100 مليون شخص قد يقعون في الفقر المدقع و«هذا العدد يمكن أن يزداد» إذا تفاقم الوباء أو طال أمده، علماً بأنّ التقديرات السابقة للمؤسسة كانت تقف عند حدود 60 مليون شخص.

وأضاف إنّ هذا «يحتّم» على الدائنين تخفيض ديون الدول الفقيرة، وسيجبر مزيداً من الدول على إعادة هيكلة ديونها. وكانت دول مجموعة العشرين قررت في أبريل تعليق سداد ديون الدول الأكثر فقراً وعددها 76 دولة حتى نهاية عام 2020 لمساعدتها على التصدّي لتداعيات الجائحة، ولكن منظمات غير حكومية دعت على غرار البنك الدولي إلى تمديد هذا التعليق عاماً إضافياً.

وأضاف أنّ هذا "يحتّم" على الدائنين تخفيض ديون الدول الفقيرة، وسيجبر مزيداً من الدول على إعادة هيكلة ديونها. وكانت دول مجموعة العشرين قررت في نيسان/‏أبريل تعليق سداد ديون الدول الأكثر فقراً وعددها 76 دولة حتى نهاية عام 2020 لمساعدتها على التصدّي لتداعيات الجائحة، لكن منظمات غير حكومية دعت على غرار البنك الدولي إلى تمديد هذا التعليق عاماً إضافياً. غير أنّ دعوة مالباس لم تقف عد حد المطالبة بتمديد أجل هذا التعليق، بل إنه ذهب إلى حدّ المطالبة بخفض أصل الدين.

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