توقعات قاتمة لاقتصاد أمريكا تدعم الذهب

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعد أن عززت بيانات قاتمة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية المخاوف من تعاف أبطأ من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، مما أثر سلباً على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1947.83 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات. والذهب مرتفع 0.2% منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن هوى 4.5% في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس، وهو أسوأ أداء أسبوعي في 5 أسابيع.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1956.10 دولاراً.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني «تدهور بيانات سوق العمل الأمريكية، وانخفاض عوائد السندات واستمرار التوتر الجيوسياسي مستمرون في دعم الذهب، ونتوقع تداول الذهب بين 1920 و1980 دولاراً في الأمد القريب».

مضيفاً أن عوامل مثل زيادة الإقبال على المخاطرة وإحراز تقدم في التوصل للقاح كورونا قد تضغط على الطلب.

وأدى ارتفاع وول ستريت تغذيه أسهم التكنولوجيا إلى دفع الأسواق الآسيوية للصعود أمس، مما حد من مكاسب المعدن الأصفر.

وربحت الفضة 0.6% إلى 27.40 دولاراً.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 922.77 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم 0.5% إلى 2170.53 دولاراً.

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