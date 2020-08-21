مطارات أبوظبي ترحب بالقادمين من بيروت في رحلة طيران الشرق الأوسط

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت مطارات أبوظبي بالمسافرين القادمين من لبنان على متن الرحلة رقم ME418 التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط في أولى رحلاتها القادمة من بيروت إلى العاصمة منذ مارس 2020، حيث جرى الترحيب بالمسافرين بمشاركة فريق سفراء الصحة والسلامة في مطار أبوظبي الدولي.

ويأتي استئناف رحلات طيران الشرق الأوسط من لبنان إلى أبوظبي في إطار العودة التدريجية لرحلات المسافرين في مطار أبوظبي الدولي، حيث ستبدأ الشركة بتسيير الرحلات من بيروت إلى مطار أبوظبي الدولي.

ويشار إلى أن مطار أبوظبي الدولي اتخذ مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية لتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، من خلال فريق سفراء الصحة والسلامية المتخصصين بدعم المسافرين ومساعدتهم من خلال توجيه النصائح والإجابة على استفساراتهم في سبيل الحفاظ على صحتهم أثناء السفر، إلى جانب دعوة المسافرين إلى الالتزام باتباع معايير التباعد الجسدي، وتزويدهم بمعقمات الأيدي ومعدات الحماية الشخصية "PPE" مثل ارتداء كمامات الوجه وقفازات اليدين، ومراقبة إجراءات التعقيم في المطار، والتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بالاختبارات والعزل.

وفي السياق ذاته، أطلق مطار أبوظبي الدولي العديد من الإجراءات الأخرى الرامية إلى حماية المسافرين عبر مرافقه، مثل أنظمة التحكم اللاتلامسية في المصاعد، إلى جانب إطلاق بوابات للتعقيم من طراز «ستريكس» المصممة لتعقيم الأشخاص خلال أقل من ثلاث ثوانٍ، وكاميرات الرصد الحراري والتي تعتمد على أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قياس درجات الحرارة عن بعد بخلاف المميزات الاضافية ومنها التعرف على الوجه واستشعار الحركة وتتبع الأشخاص.

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